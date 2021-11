Le cento storie dell’altra Messina

È il racconto della vita degli altri e anche della nostra. Sono le storie che di solito non si leggono tutti i giorni sui giornali, ma che sono l’essenza di una città positiva, accogliente, creativa, disposta a fare rete, da dove si parte e dove poi si ritorna magari solo con il cuore. Sono squarci autentici di vita quelli raccontati nel libro “100 Storie... e un’intervista”, che raccoglie gli articoli di Claudia Benassai, talentuosa e brillante giornalista messinese che ogni domenica sulle pagine di Gazzetta del Sud, nella rubrica “Le Storie”, racconta l’altra Messina, quella con una marcia in più, quella dei messinesi di nascita o acquisiti che sono riusciti a trasformare una situazione di svantaggio in una occasione di crescita e di miglioramento.

Racconti che emozionano, divertono, incoraggiano e fanno riflettere, racchiusi in un libro presentato nell’auditorium della Ses-Gazzetta del Sud. «È un libro che coltiva la speranza», dice Costantino Di Nicolò, giovane editore che insieme alla Ses ha sposato il progetto di una raccolta dei tanti articoli di Claudia Benassai. «Il libro è un’incitazione ai giovani e non solo, a non fermarsi davanti ai problemi», spiega Lino Morgante, direttore editoriale di Gazzetta del Sud, che insieme al caporedattore Lucio D’Amico ha ideato e incoraggiato il progetto realizzato dalla preziosa e meticolosa opera di ricerca delle storie fatta da Benassai. «È un messaggio importante – prosegue Lino Morgante – sopratutto in questo periodo di grande incertezza e pandemia dove tante iniziative sono purtroppo naufragate, è un invito all’intraprendere, far qualcosa per se stessi e gli altri». L’auspicio è che si possano raccontare anche altre storie per la Sicilia e la Calabria. «Il libro è un atto d’amore che abbiamo cercato di fare nei confronti del territorio – aggiunge Lucio D’Amico –, non è un insieme banale di storie di successo, ma sono storie di vita vera».

