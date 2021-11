La messinese Laura Anello vince il “Premio 2021” del Forum associazioni

«Siciliana di scoglio e di mare aperto». Così si autodefinisce, Laura Anello, una delle tante straordinarie donne che quest’Isola sa far nascere (a volte, purtroppo, non riuscendo a valorizzarne i talenti). È lei, la presidente della Fondazione “Le Vie dei Tesori”, la vincitrice del “Premio 2021” del Forum delle associazioni di Palermo, assegnato ogni anno «a personalità che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica, scientifica nell'ambito della Regione siciliana e che abbiano operato con manifesti vantaggi per la collettività».

La Commissione del Premio è costituita dai rappresentanti di cinque associazioni (Amici dei Musei siciliani; Associazione nazionale insegnanti di Storia dell'Arte, sezione di Palermo; Dimore storiche italiane sezione Sicilia; Italia nostra Onlus; Fondazione Salvare Palermo Onlus) e dai premiati delle precedenti edizioni. «Una vera emozione – commenta Laura Anello – ricevere questo premio dalle migliori energie della mia città e della mia regione, che condividono la visione della cultura come lievito di crescita della comunità. Ringrazio di cuore i componenti della Commissione, e condivido il premio con lo staff che lavora tutto l'anno per realizzare un progetto che mira a seminare cultura per strada facendone strumento di inclusione sociale e di cittadinanza attiva, e con la grande famiglia dei giovani del Festival che raccontano i tesori».

Giornalista professionista, Laura è direttrice di “Gattopardo”, l’apprezzatissimo mensile del Giornale di Sicilia e della Gazzetta del Sud, un magazine di alta qualità che racconta la Sicilia che cresce, la Sicilia delle eccellenze e della bellezza, la Sicilia dei giovani che non si arrendono, la Sicilia che si sbraccia e fa da sé. Collaboratrice del quotidiano La Stampa, nel 2015 ha ricevuto la targa speciale del Premio Cutuli. E il giornale torinese le ha attribuito per quattro volte il Premio Igor Man. Per oltre dieci anni è stata consulente per la Comunicazione istituzionale dell’Università di Palermo. Laureata in Lettere classiche, master in Giornalismo all’Ifg di Urbino, è autrice di due libri: “Amore di madre” e “L’altra storia”.

«Quando lavoravo al Teatro Massimo – scrive –, mi stupivo del fatto che star siciliane celebrate da pubblici di tutto il mondo tremassero di emozione davanti alla platea di casa. Io non sono una star, e tanto meno celebrata in tutto il mondo, ma ricevere oggi il Premio 2021 del Forum delle Associazioni di Palermo, la mia cittá, mi ha dato un’emozione speciale. Lo condivido tutto, al 100 per cento, con la famiglia de “Le Vie dei Tesori”: Marcello, Viola, Carlotta, Alida, Vittoria, Simonetta, Giulio, Arianna, Cinzia, Marco, Teresa, Pierfilippo, Alessandro, Igor, Rosaura, Gianluca, Nicoló, Maurilio e Alessia, Fabio, Giulia e Marta, Agostino, Federica, Alessandra, e con tutta la “famiglia allargata” dei ragazzi impegnati sul campo (Giovanni e i suoi luoghi dell’acqua, Achille di Palazzo Costantino e le centinaia di giovani loro compagni d’avventura...). Lo dedico a mio figlio Giovanni».

