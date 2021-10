Messina, quei ragazzi che meritano un futuro migliore

Si è celebrata all’Accademia peloritana dei Pericolanti la Giornata nazionale delle persone con sindrome di down . L’evento, promosso dall’associazione Meter & Miles, ha avuto come tema quest'anno “Spezziamo le catene”. A moderare l’incontro di sensibilizzazione l’avvocato Silvana Paratore, che ha affermato che è l’ambiente che forma l’individuo, aggiungendo come i bimbi con deficit cognitivi se adeguatamente stimolati e guidati lungo un percorso didattico, possano incrementare notevolmente le loro capacità intellettive e avere grandi margini di miglioramento nell’ambito delle loro autonomie personali e sociali. Espressi sentiti ringraziamenti al rettore dell’Università Salvatore Cuzzocrea e al pro-rettore Giovanni Moschella, per aver voluto sposare l'iniziativa volta a ricordare i diritti ed a rendere più accogliente la società nei confronti delle persone con sindrome di down. Ricordata poi la vittoria negli europei nel basket della nazionale italiana con sindrome di down. Incisivo il monito del presidente della Meter & Miles, Saro Visicaro, che ha sostenuto come nel celebrare ancora una volta la Giornata nazionale dedicata alle persone con sindrome di Down, si vuole cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica, gli interlocutori istituzionali, i responsabili dei mezzi d’informazione, sulle esigenze e sulle potenzialità delle persone Down. Per “rompere quelle catene” che da troppo tempo impediscono ad ogni persona down di vivere in modo autonomo, libero, felice. Per questo la Meter & Miles - ha concluso Visicaro -, ritiene prioritariamente indispensabile rendere praticabili programmi di intervento precoce con i genitori. Il futuro di ogni fanciulla o fanciullo dipende dalle strategie riabilitative ed educative che servano a prevenire o compensare alcune carenze di sviluppo presenti alla nascita. Se ciò fosse fatto il futuro cammino sarebbe molto migliore.

