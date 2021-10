Messina, saggio sugli studi sul "Seppellimento di Santa Lucia" di Caravaggio

Al MuMe, Museo Regionale di Messina, il 15 ottobre, alle ore 16:30, verrà presentato il saggio della storica dell’arte Silvia Mazza, consegnato al catalogo della mostra “Caravaggio. Il Contemporaneo”, al Mart di Rovereto, che offre un interessante contributo alla storia degli studi dedicati al Seppellimento di Santa Lucia, la grande tela realizzata dal Merisi nel 1608 per la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa. Dopo i saluti del direttore Orazio Micali, con la studiosa dialogheranno Barbara Mancuso, professore di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Catania, nonché presidente del corso di studi in Beni culturali, e Rita Ferlisi, funzionario direttivo storico dell'arte della Sezione per i beni architettonici e storico-artistici della Soprintendenza di Agrigento.“Nello spirito corale - spiega Silvia Mazza - che da sempre contraddistingue le iniziative di cui mi faccio promotrice nell’ambito del patrimonio culturale, ho voluto che la presentazione del saggio, che approfondisce più di un aspetto critico dell’opera, anche in confronto dialettico con uno dei più grandi storici dell'arte italiani, Roberto Longhi, fosse pure un momento di confronto esteso alle ricerche condotte in contiguità col tema dell’incontro da parte delle studiose che hanno risposto all’invito. La Prof.ssa Mancuso anticiperà alcuni argomenti trattati nel volume Caravaggio «gran naturalista» nelle Vite di Susinno, edizione annotata della Vita dedicata al pittore, in corso di stampa, mentre la Dott.ssa Ferlisi condividerà alcune riflessioni sulla forte influenza che il Merisi ha avuto sul sistema dell’arte contemporanea dal punto di vista concettuale estetico e formale”.

