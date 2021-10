"Gigi il guerriero", nasce il primo video gioco coi politici italiani: a idearlo un giovane di Lipari

È già su Google play “Gigi il guerriero” il videogioco, per Android, satirico-parodistico con i personaggi della politica italiana. Da Luigi di Maio (appunto Gigi il guerriero) a Vittorio Sgarbi da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte.

L’ideatore è Simone Di Giorgi, di Lipari, 36 anni, trasferitosi a Milano, Level designer presso RaceWard Studio, che è figlio di Gisella Mirabito e Marcello Di Giorgi, dipendenti del museo archeologico delle Eolie. La trama del gioco parte dalla caduta di un Governo con l’Italia che sprofonda nel caos. E qui si snoda la “sceneggiatura” del gioco che apre uno spaccato storico virtuale, in un salto temporale che esalta sfide epiche. In questo scenario i partiti politici appartengono ormai ad un lontano passato, ed i loro vecchi leader si sfidano in combattimento contendendosi il ruolo di Imperatore. Una sfida senza esclusione di colpi.

Il destino del bel paese sembra ormai segnato. Durante lo scontro decisivo tra Il Cavaliere ed il coraggioso Gigi, quest’ultimo viene mortalmente ferito e marchiato da «5 Stelle», incise sul petto dal suo avversario. Abbandonato sul desertico suolo della città di Messina, Gigi respira ancora, è vivo. E avviene così un evento particolare: l’ex Presidente della Repubblica, percependo l’onestà nel cuore di Gigi, salva la vita e decide di diventare il suo maestro.

E diverrà così l’Ultimo Salvatore, il messia che riporterà la pace e l’onestà nel cuore di milioni di Italiani, nasce la figura quasi mitologica di Gigi il Guerriero. Il gioco ha tre livelli di difficoltà. All’inizio è gratuito poi si deve pagare. I personaggi hanno la voce dei veri politici che raffigurano: ognuno pronuncia frasi rimaste impresse nella cronaca politica degli ultimi 20 anni.

