Giornata internazionale della non-violenza, la Polizia incontra i cittadini a Messina e provincia

In occasione della Giornata Internazionale della non-violenza, che le Nazioni Unite celebrano domani, 2 ottobre, la Questura di Messina ha organizzato un’iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza su valori quali la legalità e il rispetto dell’altro ed a promuovere una cultura della non-violenza. A tal proposito, sarà allestito un punto informativo a Messina, in Piazza Cairoli, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nonché in ogni città sede di Commissariato, dove saranno presenti operatori della Polizia di Stato e verrà distribuito materiale informativo. In particolare, nel punto informativo predisposto domani mattina in Piazza Cairoli, saranno presenti un funzionario psicologo in servizio presso questo Ufficio Sanitario, e un funzionario in servizio presso questa Divisione Anticrimine. Quest’ultimo, qualora richiesto, rilascerà alcune battute riguardanti l’iniziativa e l’impegno della Polizia di Stato alla lotta ad ogni forma di odio o prevaricazione.

© Riproduzione riservata