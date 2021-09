Entrata al museo senza Green pass, Crozza e l'esilarante imitazione di Red Ronnie a Messina

Nuova stagione per "Fratelli di Crozza", nuovo personaggio. La novità di quest’anno è stata, infatti, proprio questa: Maurizio Crozza ha dato la propria personale interpretazione di Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, critico musicale conduttore televisivo e radiofonico, che è stato protagonista negli ultimi giorni di una polemica all'ingresso al Museo di Messina, per non aver voluto esibire il Green pass. Il video di Red Ronnie è diventato virale sul web, tanto da attirare numerose critiche e polemiche.

Lo stesso Ronnie che nel suo profilo più volte ha manifestato posizioni no vax, ha detto però di aver inscenato quel siparietto per promuovere la presenza al museo di due opere di Caravaggio.

Circostanza che è stata "ripresa" con grande ironia da Crozza nella puntata andata in onda stasera.

