Appalto affidato: a Messina Piazza del Popolo tornerà a splendere

Un altro mattoncino per la valorizzazione di “piazza del Popolo”. Lo ha messo Palazzo Zanca, che dopo aver raggranellato le somme, è pronto a dare un volto nuovo a una delle aree più suggestive ma per troppo tempo dimenticate della città. Il dipartimento Servizi tecnici del Comune, guidato dal dirigente Antonio Amato, ha aggiudicato la procedura negoziata previa indagine di mercato alla ditta Construction e consolidations srl, di Favara, che ha offerto un ribasso del 29,889%, pari a 366.846,76 euro, oltre Iva, su un importo a base di gara di 518.500,56 euro, compresi oneri per la sicurezza.

Palazzo Zanca aveva invitato 20 imprese, 15 delle quali avevano formalizzato un offerta. Le maestranze della società agrigentina dovranno attuare quanto contenuto nel progetto tecnico redatto dall’Ufficio tecnico comunale. Nel quale si legge che la «riqualificazione di piazza del Popolo, degli assi viabilistico pedonali all’interno di essa e del loro collegamento al sistema degli spazi aperti esistenti è fondato sulla necessità di ridefinire un’identità spaziale sino ad ora frammentaria e irrisolta e, al contempo, è finalizzato a rispettare e valorizzare l’unicità di un oggetto che s’impone con forza iconica nel tessuto urbano, costituendone l’importante elemento catalizzatore». E la sua «immagine storica viene ribadita rapportando il progetto con il tessuto esistente, sovrapponendo e ridisegnando quelle linee, ormai sbiadite, che appartengono allo sviluppo storico della città e che, rafforzate dal rinnovato concetto di piazza, assumono una nuova identità».

