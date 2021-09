Milazzo, l'istituto Majorana prima scuola in Italia a iniziare le lezioni

Ancora una volta l’istituto “Majorana” di Milazzo è la prima scuola italiana a far suonare la campanella per gli studenti. Ieri mattina ha avuto inizio l’anno scolastico 2021-2022 per alcune delle 70 classi che costituiscono l’organigramma della popolazione scolastica dell’istituto guidato dal presidente Stello Vadalà. È toccato agli studenti dell’indirizzo di studi quadriennale in Informatica e Telecomunicazioni ritornare per primi sui banchi di scuola, mentre dal 10 settembre saranno in aula, sempre in maniera scaglionata, ordinata e nel pieno e assoluto rispetto del protocollo Anticovid, gli altri alunni delle 5 specializzazioni dell’istituto: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Trasporti e Logistica (Opzione conduzione del mezzo, ex Aereonautico).

© Riproduzione riservata