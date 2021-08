Covid, messinese premiato dal principe Carlo di Borbone

Nel pieno della pandemia che ha colpito per prima la Lombardia, la “Carioni spedizioni internazionali” con sede a Milano, si è attivata per dare un aiuto concreto e ha aderito con immediatezza alla cordata di solidarietà del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio promossa dal principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie. In questo contesto rientra la fornitura in tempi rapidi di una partita di dispositivi medici, tra cui ventilatori polmonari con relativi ricambi in una fase così delicata della sanità in cui a queste apparecchiature era legata la sopravvivenza dei malati. Da qui il riconoscimento formale alla “Carioni”, spedizionieri dal 1930, da parte del principe Carlo di Borbone “per gli alti sentimenti di attaccamento alle nobili tradizioni della Patria e della Terra d’origine e per l’opera preziosa svolta a favore delle iniziative di promozione culturale e di solidarietà sociale, in particolare del Sud d’Italia”. Cui si aggiunge il conferimento del diploma d’onore del Principe Carlo di Borbone al grande ufficiale dott. Giancarlo Saglimbeni, messinese di origine e ora titolare della Società Carioni per aver partecipato alla donazione e fatto pervenire dall’Estremo Oriente apparecchi e strumentazioni elettromedicali all’ospedale universitario Maggiore di Novara durante le fasi iniziali della pandemia.

