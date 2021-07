Allo Zecchino d'oro 2021: due minitalenti siciliani (uno è messinese) e uno calabrese di Reggio

Ci sono due bambini siciliani – uno è messinese – e uno calabrese tra i protagonisti della 64ª edizione di Zecchino d’Oro, in onda a dicembre su Rai 1, con la direzione artistica di Carlo Conti.

Giuseppe Karol, di 4 anni, di Messina, canterà “Il Riccio Capriccio”, scritta da Antonio Buldini e Franco Fasano. Simona, di 7 anni, di Terrasini (Palermo), canterà “La Filastrocca delle vocali” di Vincenzo Incenzo e Flavio Premoli. Michele, di 8 anni, di Melicucco (Reggio Calabria) canterà “Auto rosa”, di Dario Lombardi e Duccio Caponi, con la musica di Dario Lombardi e Marco Vittiglio.

17 piccoli solisti per 14 canzoni

Giuseppe Karol, Simona e Michele fanno parte dei 17 piccoli solisti che interpreteranno le 14 canzoni in gara nella prossima edizione. Sono stati scelti tra i circa 3000 bambini che da tutta Italia hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai Casting di Zecchino, che per il secondo anno si sono svolti online a causa della situazione sanitaria.

In presenza, all’Antoniano, la fase finale

Una grande festa, in piena sicurezza, con 42 finalisti che hanno avuto la possibilità di cantare dal vivo. Con i piccoli interpreti della 64ª edizione sale a 1067 il numero dei bambini che hanno partecipato come solisti allo Zecchino d’Oro dalla prima edizione del 1959 ad oggi (di cui 63 provenienti dalla Sicilia e 33 dalla Calabria).

Le canzoni di questa edizione – scelte tra 550 proposte arrivate all’Antoniano in risposta al bando autori e tra cui ci sono autentici big come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo e Flavio Premoli, tastierista e fondatore della PFM – saranno inserite in una compilation distribuita da Sony Music Entertainment, con la direzione musicale di Lucio Fabbri, che vede l’ingresso di generi musicali nuovi e diversi tra loro. Uno Zecchino d’Oro sempre attento alle nuove generazioni, anche nelle tematiche: il riciclo e l’attenzione all’ambiente, i giochi di parole e le filastrocche, irresistibili balli con animaletti divertenti e anche contenuti che fanno riflettere.

"Operazione Pane"

I 17 piccoli interpreti, assieme ai bambini del Coro dell’Antoniano, saranno anche i portavoce della solidarietà di Antoniano, in particolare del progetto “Operazione Pane” che sostiene 13 mense francescane in tutta Italia e una in Siria, aiutandole a garantire un pasto caldo e un futuro più sereno a migliaia di persone e famiglie in difficoltà, aumentate ancora di più a causa dell’emergenza sanitaria. L’aiuto offerto da “Operazione Pane” parte da un pasto caldo ma è molto di più: è un cammino che, passando dall’ascolto e dal dialogo, porta a una rinascita personale e sociale.

© Riproduzione riservata