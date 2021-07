Messina allo Zecchino d'Oro con il piccolo Giuseppe Karol

Sono due i bambini della Sicilia che saranno protagonisti della 64ª edizione di Zecchino d’Oro, in onda a dicembre su Rai 1, con la direzione artistica di Carlo Conti.

Giuseppe Karol, di 4 anni, di Messina, canterà "Il Riccio Capriccio", scritta da Antonio Buldini e Franco Fasano.

Simona, di 7 anni, di Terrasini (PA), canterà "La Filastrocca delle Vocali" di Vincenzo Incenzo e Flavio Premoli.

Giuseppe Karol e Simona fanno parte dei 17 piccoli solisti che interpreteranno le 14 canzoni in gara nella prossima edizione. Sono stati scelti tra i circa 3 mila bambini che, da tutta Italia, hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai Casting di Zecchino, che per il secondo anno si sono svolti online a causa della situazione sanitaria.

E’ stata, invece, come di consueto in presenza all’Antoniano la fase finale: una grande festa, in piena sicurezza, con 42 finalisti che hanno avuto la possibilità di cantare dal vivo. Con i piccoli interpreti della 64ª edizione sale a 1.067 il numero dei bambini che hanno partecipato come solisti allo Zecchino d’Oro dalla prima edizione del 1959 ad oggi, di cui 63 provenienti dalla Sicilia.

