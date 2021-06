Oliviero Toscani: "Una Cinecittà nelle cave di Lipari (per favore, non l'ennesimo museo)"

"Per favore, non fateci l’ennesimo museo". E' l'appello del fotografo Oliviero Toscani, che interviene in una intervista a La Repubblica Palermo sulla polemica di riqualificazione delle ex cave di pomice di Lipari, presso le quali la Regione Siciliana ha deciso di realizzare un museo e un parco minerario, raccogliendo l’appello lanciato da Gian Antonio Stella sulle pagine del Corriere della Sera dove denunciava lo stato di degrado e di abbandono.

Il fotografo rilancia con una sua proposta: "Facciamone un posto vivo, uno studio/location da affittare ai fotografi e al cinema. Facciamone una piccola Cinecittà delle Eolie. Un museo non lo visiterebbe nessuno, come capita già alle centinaia di musei italiani. Neanche i bronzi di Riace si vanno a vedere".

