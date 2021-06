Torre Faro, “Farestate”: animazione e intrattenimento domani sull'isola pedonale. E dalle 21...

Si anima l’isola pedonale di Torre Faro. Da domani, 26 giugno, iniziano le attività promosse da ATM per promuovere la fruizione dell’isola pedonale di Capo Peloro. A partire dalle 18 sono previste attività di animazione ed intrattenimento per i fruitori dell’area, ed in particolare per i più piccoli. Dalle ore 21 verrà trasmessa la partita degli europei 2021 Italia-Austria. Sarà possibile guardare la partita nel cuore dell’isola pedonale grazie ai 150 posti a sedere garantiti per l’occasione.

