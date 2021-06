Task force di medici al "Copernico" di Barcellona per agevolare le scelte future degli studenti

Ogni anno il liceo scientifico Scienze Applicate "Copernico" di Barcellona Pozzo di Gotto attiva l'alternanza scuola-lavoro, oggi rinominata come "Percorso Biomedico-Sanitario", in collaborazione con le diverse strutture del territorio: farmacie, cliniche, laboratori di analisi e di ricerca, servizi ai pazienti, presidi territoriali Asp, studi specialistici.

Il presidente del Rotary Club di Barcellona, Francesco Giunta, e il dirigente scolastico dell'Itt-Lssa Copernico di Barcellona, Laura Calabrò, alla presenza del governatore del distretto 2110 Sicilia- Malta, Alfio di Costa, del segretario distrettuale, Sergio Malizia, degli assistenti distrettuali, del sindaco Pinuccio Calabrò, nonché di tutti i soci del club, hanno festeggiato la conclusione del progetto che il Rotary e la scuola hanno realizzato in convenzione. Per l'occasione, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza ai medici che hanno aderito all'iniziativa, mettendo a disposizione degli studenti la loro esperienza professionale.

Il progetto ha visto la realizzazione di due laboratori scolastici. Altresì, è stato garantito un ciclo completo di lezioni, tenute da professori universitari e medici specializzati in diverse branche della medicina.

Ecco di seguito le tematiche e gli esperti che hanno partecipato al progetto:

Docente Antonella Paola Agodi - I primi 1000 giorni: epidemiologia molecolare e salute materno infantile. Dieta mediterranea e salute: sorveglianza nutrizionale per la prevenzione - Dieta e Rendimento scolastico.

In elenco i medici: Giusy Bruno (Nutrizione e Disturbi dell'Alimentazione), Giovanni Puglisi (Igiene, Medicina Preventiva, La Pandemia del Terzo Millennio), Fabio Ginoprelli (Cos'è la dermatologia. Acne e Adolescenti), Salvatore Paratore (Malattie sessualmente trasmissibili. Prevenzione tumore collo-utero), Letizia Panella (HIV. Dalla profilassi alla terapia), Simona Portaro (Interventi assistiti con l'ausilio del cavallo nelle patologie neurologiche e del neurosviluppo), Alessia Dottore (Nuove armi contro il cancro. Lo sviluppo di target therapy e dell'immunoterapia nel trattamento nei tumori solidi), Antonino Maio (Il Medico di famiglia), Rocco Salvatore Calabrò (Innovazioni Tecnologiche in Neuroriabilitazione. Dalla ricerca alla pratica clinica), Enzo Raffa (Dipendenze Patologiche).

© Riproduzione riservata