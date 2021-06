Capo d’Orlando e Tusa domani protagoniste di Yes Weekend

Il viaggio di Yes Weekend, il nuovo format, in onda tutti i venerdì alle 11.15 su Sky TG24, in replica la domenica alle 16:45 e sempre disponibile on demand sul sito Skytg24.it, prosegue con una nuova puntata domani toccando anche la Sicilia.

Una gita alla scoperta delle bellezze del territorio all’insegna dell’avventura quella proposta da Sara Brusco e Gian Marco Tavani, unendo due località non così distanti geograficamente come Capo d’Orlando e Tusa in provincia di Messina.

Sara e Gian Marco raggiungeranno l’hotel Atelier sul Mare, museo-albergo, inaugurato nel 1991, grazie all’iniziativa di Antonio Presti, eccentrico filantropo siciliano. Il viaggio continuerà con la visita in gommone presso «Le gole di Tiberio" nel Parco delle Madonie per procedere con un’attività adrenalinica alle zipline presso San Mauro Castelverde. Non mancherà l’escursione al museo a cielo aperto "Fiumara d’Arte": un’esperienza unica per vivere l’arte facendone parte integrante.

