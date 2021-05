A partire da questa settimana ogni sabato RTP trasmetterà un telegiornale in lingua dei segni. Il notiziario andrà in onda il sabato dopo l'edizione del tg delle 19,30 e in replica sempre il sabato dopo il tg delle 22,30 e la domenica al termine del telegiornale delle 19,30. L'iniziativa nasce da una collaborazione fra RTP e l'Ente nazionale sordi di Messina presieduto da Giuseppe Previti. Interprete in lingua dei segni sarà Martina Previti.

