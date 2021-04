La seconda giovinezza di Nino Frassica insieme alla moglie Barbara Exignotis

Nino Frassica, nato a Messina nel 1950, è considerato tra i comici più importanti e divertenti in Italia. Una lunga carriera costellata di successi per l'attore e conduttore messinese tra cabaret, teatro e televisione. Sul piccolo schermo indimenticabile il suo personaggio nella serie televisiva "Don Matteo" nel ruolo del maresciallo Cecchini.

E', peraltro, di poche ore fa la sua ultima importante apparizione sul piccolo schermo come ospite del programma "Amici" di Maria De Filippi su Canale 5.

La seconda giovinezza di Frassica grazie al matrimonio con Barbara Exignotis

Nino Frassica ha trovato anche la sua seconda giovinezza in campo sentimentale. Il settantenne messinese dopo il primo matrimonio, durato 8 anni, con la collega Daniela Conti, nel 2018 si è risposato con Barbara Exignotis. 25 anni più giovane di lui, classe 1975, l'attrice nata a Milano vanta una lunga carriera nel cinema a luci rosse. Dal 2007 però l'attrice bionda in passato conosciuta proprio con lo pseudonimo di "Blondie" si è tuffata nel mondo del teatro ed è proprio qui che ha conosciuto Nino Frassica. Il loro matrimonio, celebrato in Sicilia, all'epoca è stato un rito svoltosi tra pochi amici e con alcuni aneddoti: entrambi vestiti di nero, hanno scelto di comune accordo di non scambiarsi gli anelli apostrofando questa scelta come "un inutile spreco di denaro". Inoltre, entrambi non guidano non avendo la patente ed a Roma si spostano utilizzando i mezzi pubblici. La coppia, convolata a nozze dopo tanti anni di convivenza, non ha figli.

© Riproduzione riservata