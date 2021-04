L'Inps di Messina ricorda Enzo Cocivera, sindacalista del dialogo tra istituzioni e parti sociali

Giovedì 8 aprile alle 10.30 si terrà – in presenza e su Microsoft Teams – l’evento d'intitolazione della sala del Comitato provinciale della Sede Inps di Messina, in via Vittorio Emanuele, ad Enzo Cocivera, presidente del Comitato dal 22/03/2017 al 15/02/2020, data della prematura scomparsa. L’intitolazione è stata fortemente voluta dai componenti del Comitato provinciale per ricordare una figura di grande spessore umano e sociale: il sindacalista è stato, infatti, attivo in tante battaglie con la CGIL, soprattutto a tutela dei lavoratori dell’agricoltura e dell’edilizia. Nell'ambito dell'INPS, la sua presidenza ha contribuito a rilanciare il ruolo del Comitato provinciale, quale sede di dialogo istituzionale tra l’amministrazione previdenziale e le parti sociali.

All’evento parteciperanno anche i familiari di Cocivera: a conclusione della cerimonia, la vedova scoprirà la targa di intitolazione del Salone del Comitato provinciale. Interverranno Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS; Girolamo Binaggia, presidente del Comitato regionale INPS Sicilia; Antonino Massimino, presidente del Comitato provinciale INPS Messina e i componenti del Comitato provinciale. Saranno inoltre presenti il direttore regionale dell'Istituto di previdenza Maria Sandra Petrotta, e il direttore provinciale Marcello Mastrojeni, il segretario regionale della Cgil Alfio Mannino e il segretario provinciale Giovanni Mastroeni.

