Scienza e benessere: UniMe e Alumnime celebrano la Giornata Mondiale della Salute

Domani 7 aprile, alle ore 10, sulla piattaforma Microsoft Teams si svolgerà il convegno su Nuove Frontiere della Scienza e Tutela della Salute organizzato dall’Università di Messina e dall’Associazione Alumnime per celebrare la Giornata Mondiale della Salute.

Dopo i saluti del rettore dell'Ateneo peloritano, prof. Salvatore Cuzzocrea, e della presidente dell’associazione Alumnime, prof.ssa Vittoria Calabrò, i lavori prenderanno avvio sotto la presidenza del prof. Giuseppe Gembillo al quale sono state affidate anche le conclusioni. A seguire le relazioni dei professori Giuseppe Navarra dell’Università di Messina (La sala operatoria del futuro), Massimo Villari dell’Università di Messina (A.I e blockchain in ambito sanitario), Pietro Salvo dell’IFC-CNR di Pisa (Smart devices for air quality monitoring and human health), Claudia Torino dell’IFC-CNR di Reggio Calabria (Smart Cities e Healthy Aging), Rocco Salvatore Calabrò dell’IRCSS Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina (Sistemi robotici per la Neuroriabilitazione: evidenze e prospettive), Francesca Rigano dell’Università di Messina (Medicina di precisione: il ruolo della chimica analitica nelle scienze della vita), Maurizio Lanfranchi dell’Università di Messina (Il futuro del sistema alimentare: la nutrizione dei consumatori dopo la pandemia), Maria Paola Gervasi dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Nuove tecnologie e responsabilità medica: la prova del nesso eziologico).

La manifestazione rinnova la sinergia tra l’Università di Messina e l’associazione degli ex allievi Alumnime e si colloca nel ciclo di eventi pensato per celebrare alcune “Giornate Mondiali” quali quella sui diritti delle persone con disabilità (3 dicembre) e quella sulla libertà di stampa (3 maggio). L’evento è in corso di accreditamento per il riconoscimento di 0,25 cfu agli studenti dell’Università di Messina . Per seguire il convegno: http://byt.ly/SAL070421

© Riproduzione riservata