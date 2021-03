Il "silenzio degli innocenti": autismo in epoca Covid, esperti a confronto

Difficoltà di comunicazione, frequente coesistenza di disabilità intellettiva, estremo disagio rispetto ai cambiamenti di routine e di contesti ambientali e alto rischio di sviluppare una patologia psichiatrica: sono questi i principali fattori di vulnerabilità dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, quella parte di società definita “silenziosa”, che l’Istituto Superiore di Sanità ha preso in considerazione in un recente rapporto Covid-19, nel quale viene esaminato l’incremento di condotte stereotipate, aggressive verso se stessi o altri, di oppositività e sviluppo di comorbilità psichiatriche che le misure di contenimento collettivo adottate per fronteggiare la pandemia possono determinare. Il documento, messo a punto da un gruppo multidisciplinare di esperti, in collaborazione con la Società Scientifica Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza (SINPIA), la Società Italiana di Psichiatria (SIP), la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) e la Società Italiana per i disturbi del neurosviluppo (SIDiN), offre preziose indicazioni per prevenire il disagio fornendo un appropriato sostegno nei differenti contesti.

E proprio “Società silenziosa - Autismo in epoca Covid" è il tema del webinar promosso dal Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto nell’ambito del Service del Distretto 108Yb Sicilia, patrocinato dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e odontoiatri di Messina che si terrà venerdì prossimo a partire dalle 18 in diretta streaming. Dopo i saluti dei presidenti del Lions Club di Barcellona dott. Antonino Levita e del Leo Club di Barcellona Domenico Levita, del sindaco della città tirrenica avv. Giuseppe Calabrò e del presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Giacomo Caudo, i lavori saranno introdotti dal capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale alla Salute avv. Ferdinando Croce e dalla dott.ssa Katia Munafò, delegata del Governatore al Laboratorio di arti musive “PDG Ing. Cesare Fulci” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Da anni, spiega il presidente Levita, il Club barcellonese è impegnato in un’azione di divulgazione e sensibilizzazione riguardo a questo disturbo, anche attraverso la realizzazione di opere concrete come il Laboratorio di arti musive donato al “Centro dedicato per l’Autismo Progetto Dopo di Noi” del comprensorio tirrenico. “A causa della pandemia questo, come altri disturbi cronici, ha accusato un maggiore disagio non solo per i pazienti che ne sono affetti ma anche per le famiglie che si sono trovate a gestire le variazioni terapeutiche imposte dalle restrizioni, ed è su questo che vogliamo catalizzare l’attenzione”, sottolinea Levita. “Servizio, Solidarietà e Sobrietà”: questo il motto distrettuale dei Lions Clubs che, come ha dichiarato il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia. Mariella Sciammetta, incarna perfettamente l’obiettivo lionistico di “trasformare le criticità attuali in opportunità di servizio verso le categorie più svantaggiate”.

Ai lavori, moderati dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa e trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook “Lions Sicilia 108Yb”, parteciperanno il prof. Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile dell’Unità di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, la dott.ssa Marilena Briguglio, neuropsichiatra infantile del Policlinico di Messina, le psicologhe dell'azienda ospedaliera universitaria peloritana Noemi Vetrano e Anna Cafeo, e il presidente dell’associazione “La Linea Curva - Persone e Autismo” Luca Donato. Le conclusioni, dopo gli interventi istituzionali delle autorità lionistiche distrettuali, saranno affidate al Governatore Mariella Sciammetta.

