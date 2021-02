Scuole di Messina, i Licei restano i preferiti

La loro scelta è stata più che mai istintiva. I ragazzi hanno avuto tempo sino al 25 gennaio per poter effettuare una di quelle decisioni che possono incidere per sempre sulla vita di una persona, e non solo in ambito lavorativo. Parliamo della scelta della scuola superiore da parte degli studenti della terza media. Per via delle norme anti covid sono stati limitate, se non del tutto abolite, le visite agli istituti che sono sempre molto utili per far scoprire ai giovani quale sarà l’ambiente in cui dovranno trascorrere i successivi cinque anni. In provincia di Messina, l’analisi sviluppata dall’Ambito territoriale provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, ha evidenziato l’ulteriore crescita della iscrizioni ai licei. Più di un ragazzo su due ha scelto infatti una delle opzioni di questo genere di indirizzo. Nel complesso il dato è cresciuto del 2,4%, passando dal 52,3% del 2020 al 54,7% di quest’anno. Si registra invece una lieve flessione di iscrizioni agli Istituti Tecnici che sono sono passati dal 38,5% al 37,2% e anche per gli Istituti Professionali che sono scesi dal 9,2% all’8,2%.

