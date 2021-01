Scatta da lunedì 15 il potenziamento degli uffici postali nel Messinese

Prosegue in provincia di Messina il graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi con un progressivo ampliamento dell’operatività degli uffici, pur nell’attuale emergenza pandemica. A partire da lunedì 15 febbraio, nel Messinese, altre 4 sedi saranno infatti potenziate: prevista la riapertura di Torrecandele a Sant’Agata di Militello; tornano inoltre disponibili su sei giorni gli uffici di Camaro e di Messina 9 in via Monsignor D’Arrigo Letterio; sarà infine aperta tre giorni a settimana – il martedì, giovedì e venerdì – la sede di Alicudi.

Servizi digitali

Dalla giornata di ieri, intanto, Poste Italiane ha messo a disposizione anche online per i cittadini siciliani i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2019 e necessari per la presentazione dell’attestazione ISEE. La certificazione sarà disponibile in tempo reale e per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata.

Gli altri servizi

Sempre online è possibile compiere tante altre operazioni, tra cui attivare carte Postepay, aprire libretti e sottoscrivere buoni fruttiferi. Così come da web si può attivare anche Spid, il Sistema pubblico di identità digitale utile per accedere alle piattaforme e ai servizi della pubblica amministrazione e di aziende private che abbiano aderito a tale strumento. Spid è richiedibile completamente online sia per i clienti di Poste Italiane che per i possessori di carta d’identità digitale o di firma elettronica. Per coloro i quali sia necessario il riconoscimento di persona, è stato predisposto un apposito turno prenotabile via web per recarsi agli sportelli senza attese.

