Messina, virus e polemiche al centro della puntata serale di Scirocco su Rtp

Torna questa sera, alle 20,30, Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi. Si parlerà di virus, di crisi e di polemiche. In studio, nel primo step della puntata, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Scirocco entrerà ancora una volta nei reparti dove vengono assistiti i malati Covid e raccoglierà la testimonianza di uno dei medici che per primi, con il richiamo, hanno ottenuto l'immunità dal Virus. Ma ci sarà spazio, grazie al microfono di Tiziana Caruso, nel secondo step, anche per la crisi che ha colpito in particolare alcuni settori economici. Ospiti i deputati regionali Elvira Amata e Danilo Lo Giudice, il capogruppo al Comune di Fratelli d'Italia Libero Gioveni e il vicepresidente regionale di Confapi Maurizio Rotondo. Di rifiuti e della difficile gestione di quelli lasciati dai pazienti Covid si parlerà con il presidente di Messinaservizi Pippo Lombardo e con il consigliere del pd Antonella Russo. Infine spazio alla scuola in procinto di ripartire. Previsti gli interventi in diretta del professor Cesare Natoli, promotore del comitato “Scuola in presenza” e dell'avvocato Egidio Privitera portavoce a Messina del comitato “Scuola in Dad”.

