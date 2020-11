Miglior panettone del mondo, il messinese Lillo Vinci si piazza al secondo posto

Il secondo panettone più buono al mondo è messinese ed è preparato con cura dal maestro pasticcere Lillo Vinci, che ha ottenuto la medaglia d’argento al concorso “Miglior panettone del mondo 2020”.

Passione, impegno, cura dei dettagli e soprattutto qualità delle materie prime hanno reso davvero unico il panettone tradizionale del 51enne messinese Lillo Vinci che lo ha realizzato con canditi e uvetta, ricoprendolo con una glassa golosa alle mandorle che hanno fatto la differenza confermandone l’eccellenza e sbaragliando 300 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Già nel passato il pasticcere aveva partecipato al Concorso Mastro Panettone 2017 organizzato da Goloasi.it classificandosi al secondo posto nella competizione Nazionale e al primo posto in quella Regionale. E proprio per l’impegno e la dedizione profusi nella sua professione ha ricevuto una targa dall’allora amministrazione comunale mentre l’associazione Aura in sinergia con l’Arciconfraternita di San Placido e la Confartigianato lo ha insignito del Premio San Placido, edizione 2018.

Il premio “Miglior panettone del mondo 2020” è stato consegnato a Lillo Vinci, pasticcere da ben 38 anni, durante la cerimonia di premiazione del concorso organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria Fipgc, che si è svolta a Cinecittà Word il 24 e 25 ottobre scorsi. Durante la premiazione sono stati decretati i vincitori del Miglior Panettone Classico del Mondo; del Miglior Panettone Innovativo del Mondo; del Miglior Panettone Decorato del Mondo.

Ma qual è il segreto del maestro Lillo Vinci? «Sicuramente saper curare il lievito madre che è il cuore del panettone. Ma bisogna anche capire come bilanciare i batteri e i lieviti per raggiungere l’acidità giusta. E poi un’attenta selezione delle materie prime come la farina, il burro, i canditi, l’uvetta, i tuorli freschi cercando allo stesso tempo di personalizzare la ricetta avendo cura delle proporzioni».

«Per me – ha sottolineato Vinci – questo premio ha rappresentato un altro importante traguardo che mi ha consentito di concorrere con pasticceri provenienti da tutte le parti del mondo. Purtroppo – ha aggiunto – sono rimasto con l’amaro in bocca perché la giuria ha anche valutato il packaging (l’incarto che contiene il prodotto) che però non era indicato sul bando di concorso e per questo sono stato penalizzato».

«Avrei potuto conquistare la medaglia d’oro e invece non sono stato attento alla confezione, a cui do sempre grande importanza, utilizzandone una senza logo, credendo erroneamente che la valutazione si basasse solo sul sapore del panettone e sulle materie prime impiegate. Di certo il prossimo anno – ha concluso – lavorerò per il primo posto valorizzando anche il packaging».

