Messina, cinque diaconi si ritrovano in Cattedrale dopo 60 anni da ordinamento

Una meravigliosa storia di amore e vocazione, di impegno pastorale e guida caritatevole che 60 anni dopo si rinnova quella di Angelo Oteri, Giacomo Fazio, Gaetano Clemente, Vito Spada, Pantaleone Crescenti.

Era il 21 giugno 1960 quando questi giovani diaconi venivano ordinati sacerdoti per imposizione delle mani dell’allora arcivescovo Angelo Pajino, nel giorno del suo 90mo compleanno; con loro anche Vittorio Mondello arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova, Gaetano Murolo e i defunti Carmelo Mantarro, Giovanni Celi e Salvatore Scopelliti. Stamattina i sacerdoti si sono ritrovati in Cattedrale insieme ai vescovi messinesi, altri confratelli e i familiari, per rendere grazie a Dio confermando ancora una volta il loro sì alla Chiesa. Tanta commozione e gioia nei ricordi della loro esperienza sacerdotale, confermata con forza e determinazione.

