Argilla naturale che assorbe gli inquinanti: il brevetto è di 5 scienziati messinesi

Ci sono delle start-up a Messina che producono brevetti che possono fare la differenza sul mercato delle tecnologie per l'ambiente. Un tema evidentemente molto sentito dai giovani professionisti che si laureano in materie scientifiche nella nostra università.

Solo qualche mese fa un ingegnere aveva presentato un film ecosostenibile ed edibile per alimenti proveniente da scarti ittici e olii essenziali alla “fabbrica delle idee” di Start up Messina. Oggi un gruppo di cinque giovani scienziati, età media 41 anni, ha brevettato un materiale fatto di argille naturali che assorbe e degrada il petrolio e altre materie inquinanti.

Questa società composta da messinesi, Athena Green Solution, è arrivata in finale al premio “Next Energy”- concorso di idee voluto da Terna-Cariplo Factory e Fondazione Cariplo, con l'obiettivo di individuare soluzioni tecnologiche in grado di creare nuove sinergie con Terna per rendere il sistema elettrico flessibile e reattivo ai grandi cambiamenti in atto.

