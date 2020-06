Da Gallodoro a Salaparuta in parapendio, l'impresa di Marco Busetta

Decollare dal piccolo borgo collinare per atterrare a Salaparuta (Trapani): è la nuova impresa compiuta da Marco Busetta. Il geologo di Paternò, trasferitosi da qualche tempo a Gallodoro, è il primo ad avere superato i duecento chilometri attraversando la Sicilia in parapendio, da est a ovest.

Partito dalla consueta area di decollo alle 11.11, non si è diretto alla spiaggia di Letojanni ma verso l'interno. È passato vicino all'Etna e ha proseguito sorvolando Troina, il monte Altesinella, Alimena, il monte Mimiani e Corleone, fino a raggiungere Salaparuta, per un totale di 217,35 chilometri, in un tempo di 8 ore e 16 minuti, per un'altitudine massima di 2.902 metri.

Tre piloti hanno condiviso una parte di quest'esperienza. Sono partiti da Gallodoro anche Clara Cristaudo, Gabriele DíArrigo e Federico Brown Manzone: i primi due si sono fermati poco dopo, ma l'ultimo è andato avanti per 65 chilometri. L'impresa è stata documentata.

È stato montato un video, pubblicato su Internet. L'estate scorsa Busetta aveva ottenuto due risultati straordinari, vincendo i campionati italiani di parapendio nella categoria "Open" e quelli mondiali in Macedonia, nella gara a squadre, in cui gli azzurri avevano condiviso il gradino pi˘ alto del podio con la Francia.

