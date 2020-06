La Vara di Messina resterà ferma, ma ci saranno altri eventi

Il coronavirus ha fermato anche la Vara che per Messina è l'espressione più compiuta della propria identità, sia come città dalla profonda devozione mariana sia come comunità che si rimette in cammino.

Ormai è ufficiale: la processione dell'Assunta non potrà svolgersi perché, pur se le condizioni epidemiologiche in Sicilia e a Messina sono ottime, il rischio sarebbe troppo grande, considerata l'imponente folla di tiratori e di fedeli che accorre ogni anno per l'evento più importante della nostra città. In alternativa alla processione, il Comitato Vara ha pensato a delle soluzioni originali, avanzando alcune proposte.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE