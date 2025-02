Sanremo 2025: Massimo Ranieri veterano di Sanremo torna con "Tra le mani un cuore"

Grazie! Ogni volta che torno a Sanremo è come se fosse la prima. È un'emozione forte, un misto di adrenalina e gioia. "Tra le mani un cuore" è un brano che sento profondamente e poterlo interpretare qui è un grande onore.

Massimo Ranieri torna sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025 con il brano "Tra le mani un cuore", una canzone che racchiude tutta la sua straordinaria sensibilità artistica . Con la sua voce inconfondibile e una carriera costellata di successi, Ranieri porta a Sanremo un pezzo intenso ed emozionante, capace di toccare le corde più profonde dell’anima. In questa intervista, ci racconta le emozioni legate alla sua nuova partecipazione al Festival, il significato della sua canzone e il suo rapporto con il pubblico.

È una canzone che parla di sentimenti veri, della fragilità e della forza dell’amore. "Tra le mani un cuore" è un modo per dire che, quando amiamo, teniamo tra le mani qualcosa di prezioso e delicato, che va protetto e custodito con cura.

La tua carriera è fatta di grandi successi e interpretazioni intense. Come hai lavorato a questa nuova canzone?

Ho cercato di mettere tutta la mia esperienza e la mia anima in questo brano. La melodia è avvolgente, il testo è profondo e sento che rappresenta pienamente il mio percorso artistico. È una canzone che vuole arrivare dritta al cuore della gente.

Il pubblico siciliano ti ha sempre seguito con grande affetto. Vuoi dedicare un messaggio ai tuoi fan in Sicilia?

Assolutamente! La Sicilia è una terra meravigliosa che porto sempre nel cuore. Il calore e l’amore che mi avete sempre dimostrato sono un dono prezioso per me. Spero di poter cantare presto per voi e di condividere insieme nuove emozioni. Grazie di cuore!