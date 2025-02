Il messinese Ludovico Gullifa unico autore Rai del Festival: "La musica è al centro di questo Sanremo"

Il tuo browser non supporta i video.

Quattordici anni di Sanremo. Carlo Conti, Baglioni, Amadeus e ora di nuovo Conti. Nel Festival numero 75 è l'unico autore Rai della kermesse, l'uomo della televisione di Stato che lavora al fianco dei cinque autori che fanno parte del gruppo di Carlo Conti. Negli anni è stato anche l'uomo della scaletta. E' il messinese Ludovico Gullifa, 45 anni. L'incontro con lui è ormai una tradizione per Gazzetta del Sud a Sanremo. "E' sempre una grande emozione far parte di questa squadra - racconta - e i numeri ci stanno premiando ancora una volta. E' un Festival che mette al centro la musica, esattamente come aveva detto Carlo Conti. E lo vediamo anche qui a Sanremo: tutto parla di musica. Altri aspetti sono marginali, ma di fatto i numeri dicono che ha ragione Carlo Conti".