A Casa Sanremo 2025 la pizza diventa arte: spicca l’Arena del Gusto con Enzo Piedimonte

Sanremo non solo le note del Festival della Canzone Italiana, ma anche i profumi irresistibili della tradizione gastronomica italiana. A “Casa Sanremo 2025”, il quartier generale dell’ospitalità festivaliera situato al Palafiori, è tutto pronto per una celebrazione culinaria che vedrà protagonisti oltre trenta maestri pizzaioli siciliani, selezionati dall’esperto Enzo Piedimonte, leader della pizza fritta e della pizza a portafoglio, affiancato dal collega Carmelo Pistritto.

I forni sono già accesi e l’obiettivo è chiaro: soddisfare i palati dei grandi nomi della musica e dello spettacolo con creazioni personalizzate, che mixano tradizione e innovazione. Non solo ricette classiche, ma pizze pensate su misura per i gusti dei protagonisti del Festival. Da Carlo Conti, estimatore del “Caciucco alla livornese”, per cui è stata ideata una “Pizza Margherita con cozze e patate”, fino a Fedez e Giorgia, per i quali trionferà la “Verduiola”, con un tripudio di verdure grigliate. Anche Massimo Ranieri avrà la sua pizza dedicata, la “Marazzucca”, ispirata ai sapori della sua infanzia.