Rinnovato l’accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali dell’Asp di Messina: un traguardo di qualità e sicurezza

“L’accreditamento istituzionale non è un adempimento formale — sottolinea il capo dipartimento dei servizi e direttore dell’U.O.C. medicina trasfusionale di Patti, Gaetano Crisà — ma costituisce un riconoscimento del lavoro di squadra che quotidianamente viene svolto per garantire standard elevati di qualità, sicurezza e appropriatezza clinica. È un risultato che valorizza il personale, rafforza la fiducia dei cittadini e consolida la rete trasfusionale provinciale”.

Il decreto regionale che formalizza il provvedimento certifica che tutte le strutture coinvolte rispondono pienamente ai requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali in materia di sicurezza, qualità ed efficienza. Un risultato che rappresenta una garanzia per i cittadini e conferma l’impegno costante dell’Asp di Messina nel fornire prestazioni trasfusionali di alto livello.

L’ASP di Messina ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale per l’unità operativa complessa di medicina trasfusionale del presidio ospedaliero “Barone Romeo” di Patti, insieme alle sue articolazioni: il SIMT di Milazzo, il SIMT di Sant’Agata di Militello, l’unità di raccolta di Lipari e l’autoemoteca di Patti.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla direzione strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cucci, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta, che ha sottolineato come “il rinnovo dell’accreditamento consolida un sistema trasfusionale integrato, capace di rispondere alle esigenze di tutta la provincia di Messina con sicurezza, qualità e continuità di servizio. È un risultato che premia la professionalità degli operatori e rafforza il legame di fiducia con la comunità”.

Il rinnovo, della durata biennale, coinvolge direttamente le sedi di Patti, Milazzo, Sant’Agata di Militello e Lipari, oltre all’autoemoteca di Patti, presidio essenziale per la raccolta mobile del sangue. L’Asp di Messina proseguirà il proprio percorso di crescita puntando su formazione, innovazione tecnologica e miglioramento continuo, con l’obiettivo di mantenere e superare gli standard raggiunti.