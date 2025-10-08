Policlinico di Messina: il 17 ottobre consulenze gratuite in ginecologia per l’(H)Open weekend sulla menopausa

Una giornata dedicata alla salute femminile e alla prevenzione: il prossimo 17 ottobre, l’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell’AOU “G. Martino” di Messina aderisce all’(H)Open Weekend sulla Menopausa, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Onda ETS.
Dalle 8:30 alle 12:30, presso gli ambulatori situati al piano 0 del Padiglione NI, sarà possibile usufruire di consulenze gratuite rivolte alle donne che desiderano approfondire i temi legati alla menopausa e ai cambiamenti che essa comporta. Per partecipare è necessario prenotare al numero 090 2213569, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.
L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui disturbi e le complicanze legate alla menopausa, promuovendo la prevenzione e una corretta informazione su strategie diagnostiche e terapeutiche capaci di migliorare la qualità della vita. Le consulenze si focalizzeranno anche sulla prevenzione delle patologie a lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.
«Quello della menopausa è un tema di cui si parla, ma spesso viene trattato in modo superficiale, portando molte donne a convivere passivamente e in silenzio con i sintomi di questa fase di profondo cambiamento», spiega Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda ETS. «Con l’aumento della prospettiva di vita, oggi una donna può trascorrere in menopausa circa trent’anni: per questo, un’informazione corretta, una prevenzione consapevole e, quando necessario, un trattamento adeguato sono fondamentali per migliorare la qualità della vita e ridurre le problematiche croniche nel lungo periodo».
All’iniziativa aderiscono oltre 170 strutture del network Bollino Rosa in tutta Italia, che offriranno gratuitamente consulenze, colloqui, esami strumentali e momenti informativi in diverse aree specialistiche, dalla cardiologia alla dietologia, dall’endocrinologia alla psichiatria, fino alla ginecologia e alla senologia.
Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare l’elenco completo degli ospedali aderenti, con le modalità di accesso e prenotazione ai vari servizi.
Caricamento commenti
Commenta la notizia