Policlinico di Messina: il 17 ottobre consulenze gratuite in ginecologia per l’(H)Open weekend sulla menopausa

Una giornata dedicata alla salute femminile e alla prevenzione: il prossimo 17 ottobre, l’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell’AOU “G. Martino” di Messina aderisce all’(H)Open Weekend sulla Menopausa, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Onda ETS.

Dalle 8:30 alle 12:30, presso gli ambulatori situati al piano 0 del Padiglione NI, sarà possibile usufruire di consulenze gratuite rivolte alle donne che desiderano approfondire i temi legati alla menopausa e ai cambiamenti che essa comporta. Per partecipare è necessario prenotare al numero 090 2213569, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui disturbi e le complicanze legate alla menopausa, promuovendo la prevenzione e una corretta informazione su strategie diagnostiche e terapeutiche capaci di migliorare la qualità della vita. Le consulenze si focalizzeranno anche sulla prevenzione delle patologie a lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.