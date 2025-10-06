Patti, il reparto di Ortopedia decolla: entro un mese i ricoveri

Terminato il periodo di “rodaggio”, l’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Barone Romeo di Patti è finalmente pronta ad entrare a regime.

Il reparto, diretto dal dott. Salvatore De Francesco, è stato riattivato il primo settembre dopo quasi dieci anni di stop, durante i quali l’attività dell’importante Unità operativa era stata quasi paralizzata e ridotta, di fatto, ad espletare solo consulenze per il Pronto soccorso esclusivamente nella fascia oraria 8-14.

A quaranta giorni dalla sua attivazione e dalla contestuale nomina del primario, durante i quali si è proceduto ad una generale riorganizzazione del reparto, l’Unità operativa è adesso pronta a svolgere pienamente le sue funzioni.

