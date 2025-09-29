Bronchiolite, scatta a Messina la campagna di vaccinazione

Parte dal primo ottobre, al Policlinico di Messina, la campagna di vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale che è la causa della bronchiolite. Per il secondo anno, sarà possibile ricevere l'antidoto contro un'infezione delle basse vie respiratorie che colpisce prevalentemente neonati e bambini sotto i due anni e si diffonde soprattutto durante la stagione invernale. Dopo le casistiche preoccupanti degli ultimi due anni che hanno segnato un'impennata dei contagi, con sintomi anche gravi che hanno reso necessario il ricovero in ospedale per molti piccoli, i medici del Policlinico confidano nell'adesione delle famiglie alla campagna di immunoprofilassi. Sarà possibile vaccinarsi nei seguenti ambulatori: Uoc di Neonatologia diretta dal dott. Alessandro Arco per i neonati sani, Uoc di Patologia neonatale e Terapia intensiva pediatrica diretta dalla prof.ssa Eloisa Gitto per i bimbi prematuri e all'Uoc di Pediatria ambulatorio di allergologia pediatrica con le dott.sse Sara Manti e Giusy Zirilli e la prof.ssa Malgorzata Wasniewska per tutti gli altri bambini. La campagna di profilassi è destinata ai neonati di età compresa tra 0 e 12 mesi e da 0 a 24 mesi per bimbi con patologie predisponenti come sindrome di down, immunodeficenze o patologie neurologiche.

