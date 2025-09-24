Policlinico Messina, al via la campagna di immunoprofilassi contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS)

A partire dal 1° ottobre 2025, e fino al 31 marzo 2026, riprende la campagna di immunoprofilassi per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), una patologia che colpisce principalmente i bambini piccoli e può comportare rischi significativi per la salute.

Chi può accedere?

La campagna è destinata a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi. Inoltre, i bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi che presentano patologie predisponenti (come fibrosi cistica, broncodisplasia polmonare, sindrome di Down, immunodeficienze, patologie neurologiche, etc.) avranno accesso all'immunoprofilassi, al fine di prevenire infezioni gravi da VRS.

Dove e come avverrà l’immunoprofilassi?

Per i neonati sani: la somministrazione avverrà presso l'UOC di Neonatologia, sotto la direzione del Dott. Alessandro Arco.

Per i prematuri: l'immunoprofilassi sarà eseguita presso l'ambulatorio dell'UOC di Patologia Neonatale e TIP, diretto dalla Prof.ssa Eloisa Gitto.

Per tutti gli altri bambini: l'immunoprofilassi sarà somministrata presso l'UOC di Pediatria, Ambulatorio di Allergologia Pediatrica, curato dalla Dott.ssa Sara Manti, dalla Dott.ssa Giusy Zirilli e dalla Prof.ssa Malgorzata Wasniewska. Se il tuo bambino rientra nelle categorie previste, prenota la somministrazione dell’immunoprofilassi presso la struttura indicata mediante CUP. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a [email protected].

La protezione contro il VRS è fondamentale per garantire la salute dei nostri piccoli, soprattutto durante i mesi invernali, quando il rischio di contagio è maggiore.