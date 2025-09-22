Raccolta fondi per il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina: un altro grande successo

Lo scorso anno la raccolta fondi servì ad acquistare una culla termica per le procedure chirurgiche.

Quest’anno l’obiettivo era destinare le donazioni all’aggiornamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio dei parametri vitali, essenziali per la terapia intensiva e le sale operatorie del Ccpm. E verrà raggiunto.

Si respira infatti tanta soddisfazione nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina dopo la seconda edizione di “Ccpm & Friends”, evento straordinario che ha registrato anche in questa occasione il tutto esaurito al Teatro Antico unendo musica, emozioni e solidarietà a favore del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo. and.ri.