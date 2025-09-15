Messina, il Policlinico aderisce all’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina partecipa anche quest’anno all’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, promosso dalla Fondazione Onda ETS, con due appuntamenti rivolti ai cittadini per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
Il primo evento si terrà venerdì 29 settembre nell’aula multimediale del padiglione E (quinto piano), organizzato dall’UOC di Chirurgia vascolare diretta dal Prof. Filippo Benedetto. La giornata sarà dedicata al tema della prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie vascolari, con un focus su aneurisma aortico addominale e patologie della carotide. Due le sessioni previste: dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 0902213061 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30.
Il secondo appuntamento, a cura dell’UOC di Cardiologia con UTIC diretta dal Prof. Gianluca Di Bella, si svolgerà domenica 1 ottobre in modalità virtuale. La conferenza, dedicata alle malattie cardiache nella donna con particolare attenzione all’infarto cardiaco, sarà trasmessa tramite webinar e dirette social dalle 15:00 alle 16:00. La prenotazione è possibile scrivendo all’indirizzo [email protected].
L’iniziativa si inserisce nella quinta edizione dell’(H) Open Week, progetto che coinvolge oltre 150 strutture sanitarie con il “Bollino Rosa” in tutta Italia e che, quest’anno, amplia il proprio focus includendo anche patologie carotidee e venose. Obiettivo della campagna è promuovere informazione, prevenzione e diagnosi precoce, rendendo più accessibili servizi spesso rallentati dalle lunghe liste d’attesa.
Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte a livello mondiale e in Italia rappresentano il 35,8% dei decessi (38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini). Se negli uomini si manifestano mediamente prima, nelle donne assumono spesso forme più gravi dopo la menopausa, quando viene meno la protezione ormonale.
«Vogliamo sfatare il luogo comune che le malattie cardiovascolari riguardino solo gli uomini: colpiscono anche le donne, spesso in maniera più severa», ha sottolineato Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS.
