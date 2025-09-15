Messina, il Policlinico aderisce all’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina partecipa anche quest’anno all’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, promosso dalla Fondazione Onda ETS, con due appuntamenti rivolti ai cittadini per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Il primo evento si terrà venerdì 29 settembre nell’aula multimediale del padiglione E (quinto piano), organizzato dall’UOC di Chirurgia vascolare diretta dal Prof. Filippo Benedetto. La giornata sarà dedicata al tema della prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie vascolari, con un focus su aneurisma aortico addominale e patologie della carotide. Due le sessioni previste: dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 0902213061 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30.

Il secondo appuntamento, a cura dell’UOC di Cardiologia con UTIC diretta dal Prof. Gianluca Di Bella, si svolgerà domenica 1 ottobre in modalità virtuale. La conferenza, dedicata alle malattie cardiache nella donna con particolare attenzione all’infarto cardiaco, sarà trasmessa tramite webinar e dirette social dalle 15:00 alle 16:00. La prenotazione è possibile scrivendo all’indirizzo [email protected].