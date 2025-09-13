Barcellona, servizi previsti al Cutroni Zodda: qualche progresso e molti dubbi

Rete ospedaliera 2025, primo sì della Giunta regionale. Il presidio ospedaliero di base Cutroni Zodda, tra ambizioni e incertezze mantiene complessivamente, tra degenza ordinaria e day hospital, 114 posti letto, due in meno rispetto alla precedente rete. La proposta, approvata ieri in prima lettura, è risultata un documento complesso che ridisegna la distribuzione dei posti letto e delle specialità in tutti i presidi della Sicilia. Adesso la proposta che riguarda i due ospedali di Barcellona e Milazzo passerà nuovamente alla sesta Commissione Salute dell’Ars, chiamata per la ratifica definitiva. Il piano, che riguarda il “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona salva l’Unità di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza, il cosiddetto Pronto soccorso con 4 posti letto in Obi, oltre a tre posti letto per Terapia intensiva e prevede una ridefinizione numerica tra degenze ordinarie, e day hospital e posti a gestione mista tra degenza ordinaria e day hospital, accompagnata dall’indicazione delle Unità operative complesse (Uoc) che operano a servizio delle strutture sanitarie dell’Asp e delle funzioni integrate nelle reti regionali: tra queste spicca l’unità operativa complessa che prevede, per il presidio di Barcellona, un posto letto in Neurologia - Stroke.

