Taormina, la UIL: “La cardiochirurgia pediatrica non si tocca”

La cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina deve rimanere dov’è. È questo il messaggio forte e chiaro lanciato dalla UIL e dalla UIL FPL di Messina, che hanno indetto un’assemblea sindacale per martedì 16 settembre 2025, alle ore 10.30, proprio all’interno del presidio ospedaliero taorminese.

Il sindacato si oppone con decisione al progetto di trasferimento del reparto al Papardo di Messina, definendolo “una scelta miope e dannosa”. La cardiochirurgia pediatrica di Taormina, sottolineano i promotori, rappresenta un centro d’eccellenza a livello regionale e mediterraneo, frutto di anni di investimenti, professionalità e impegno.

Secondo UIL e UIL FPL, lo smantellamento del reparto rischierebbe di compromettere non solo la qualità e la tempestività delle cure, ma anche di disperdere un patrimonio di competenze unico. “Spostare il Ccpm da Taormina significherebbe creare enormi disagi per i piccoli pazienti e le loro famiglie, con ricadute gravi sul piano sanitario, economico e occupazionale” hanno dichiarato i segretari generali Ivan Tripodi e Livio Andronico.