Ha il cuore a destra e patologie connesse, intervento salvavita a Patti

Cuore a destra e con patologie degenerative, un caso clinico di particolare complessità si è trasformato in un esempio virtuoso di efficienza, competenza e sinergia all’ospedale Barone Romeo di Patti, grazie all’intervento eseguito dall’Unità operativa complessa di Cardiologia, diretta da Andrea Consolo, con Antonello Lo Cascio, responsabile del servizio di Elettrostimolazione cardiaca.

Il caso rarissimo si è configurato a seguito del percorso diagnostico, cominciato con il ricovero in Geriatria, di un paziente classe ’46 che presentava una sintomatologia associata a vertigini e mancamenti. A svelare le cause un ecocardiogramma, da cui è innanzitutto emersa una caratteristica estremamente rara e peculiare: il degente, ignaro della sua trasposizione d’organo, presenta una condizione chiamata destrocardia pura.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale