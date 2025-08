Barcellona, riapre il Pronto soccorso dopo due anni: “Un passo decisivo per la sanità del territorio”

«Siamo soddisfatti - afferma la Direzione Strategica, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì , il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi - per questa riapertura. La struttura restituisce al territorio una struttura essenziale, ma pone le basi per un sistema sanitario più resiliente e in grado di rispondere efficacemente alle emergenze locali. Questo progetto non solo migliora la qualità dell’assistenza sanitaria, ma rafforza anche la collaborazione tra enti pubblici e privati, creando un modello virtuoso».

Riaperto ieri pomeriggio il Pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto . La cerimonia d’inaugurazione si è svolta alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani , dell’assessora regionale alla salute Daniela Faraoni e della Direzione strategica dell’Asp di Messina. A gestire il reparto per un anno, a seguito di procedura di gara, saranno i medici reclutati con rapporto libero professionale dalla società cooperativa «C.M.P. Global Medical Division» di Granarolo in Emilia Romagna.

«La riapertura del pronto soccorso dell’ospedale, dopo due anni di chiusura e il precedente utilizzo come Covid hospital – dice Schifani – consente di dotare un territorio vasto di un servizio indispensabile per la popolazione e di potenziare il sistema sanitario locale. Le risorse investite hanno permesso di riqualificare gli spazi, aumentare il numero di posti, garantire nuove dotazioni tecnologiche. Prosegue il lavoro del nostro governo per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, potendo contare anche su una collaborazione tra pubblico e privato per garantire a tutti i cittadini l’accesso alle cure in tempi ragionevoli e personale qualificato».

La riapertura del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto rappresenta una notizia di grande rilevanza per il territorio e un importante passo avanti per garantire il diritto alla salute e un servizio di emergenza tempestivo e di prossimità per tutti i cittadini della zona tirrenica.

Come UGL Salute Messina e UGL-UTL Messina, esprimiamo soddisfazione per questa decisione attesa da tempo, che risponde alle istanze delle comunità locali e restituisce dignità a un presidio ospedaliero strategico per l’intera provincia.

Riteniamo però fondamentale che l’accesso al servizio avvenga in condizioni di piena sicurezza per l’utenza e per gli operatori sanitari. Un Pronto Soccorso efficiente deve essere dotato di risorse umane, strutturali e strumentali adeguate per garantire risposte immediate, efficaci e sicure, evitando il ricorso a soluzioni di emergenza prolungate nel tempo.

Comprendiamo la necessità, in questa fase iniziale, di far fronte alla grave carenza di personale attraverso l’esternalizzazione dei servizi. Tuttavia, ribadiamo con forza che tale misura deve rimanere temporanea e straordinaria. È indispensabile che, superata questa fase critica, si torni rapidamente a una gestione ordinaria da parte dell’ASP, con l’assunzione di personale sanitario dedicato e stabilmente inserito nella pianta organica dell’Azienda.

Solo così si potrà garantire una continuità assistenziale efficace, rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie pubbliche e valorizzare il lavoro del personale sanitario interno, su cui deve fondarsi il rilancio dell’assistenza ospedaliera.