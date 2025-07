L'importanza della diagnosi precoce nelle demenze reversibili: pubblicato sulla rivista “Medicina” uno studio condotto anche da docenti UniMe

Il lavoro è stato svolto da Ricercatori di diverse afferenze accademiche, la parte clinica neurochirurgica riguarda la supervisione dei docenti Antonino Germanò e Giovanni Raffa (Cattedra di Neurochirurgia dell'Università di Messina), la sezione metodologica relativa alla valutazione psicologico-clinica è stata curata dalla prof.ssa Carmela Mento (Psicologa clinica e Docente dell'Università di Messina) e dalla prof.ssa Maria Catena Quattropani (Psicologa clinica e Docente dell'Università di Catania), mentre il modello di analisi di carattere statistico-economico, è stato basato su un originale modello di reti neurali curato dai docenti Paolo Massimo Buscema (Direttore del centro di ricerca Semeion di Roma e Docente dell'Università di Denver (Colorado), Giulia Massini (Semeion, Roma) e Lara Gitto (economista sanitaria e Docente presso l'Università di Messina). L'originalità del lavoro consiste nell'aver abbinato una peculiare analisi sulle risposte fornite dai pazienti ad un noto test di macchie di inchiostro conosciuto come test di Rorschach.

Una ricerca italiana sull'importanza della diagnosi precoce dei quadri clinici di demenze reversibili , è stata di recente pubblicata lo scorso 23 luglio sulla Rivista scientifica internazionale 'Medicina'. Lo studio è stato condotto a Messina su pazienti affetti da demenza da idrocefalo normoteso idiopatico (INPH, Idiopathic Normal pressure hydrocephalus). Questi pazienti, hanno la caratteristica di presentare sintomi simili ad altri quadri clinici di demenza, come la demenza da Alzheimer (AD, Alzheimer Dementia) e se trattati neurochirurgicamente, posso andare incontro a reversibilità dei sintomi, a differenza di altre forme di Demenza con sintomi non reversibili.

Attraverso la percezione dei pazienti sono stati evidenziati elementi diversi di risposta grazie all'applicazione di un modello specifico di analisi di rete neurale artificiale (ANNs, artificial neural networks) che ha consentito di analizzare le relazioni tra il funzionamento cognitivo dei pazienti e le loro caratteristiche percettive, fornendo modelli di risposta differenti in due quadri clinici di demenza (demenza da INPH e demenza tipo Alzheimer).

Lo studio segna l'importanza di una precoce diagnosi differenziale nel trattamento dei quadri clinici di demenza, sopratutto in quadri sintomatici di tipo reversibile per una migliore qualità di vita dei pazienti.