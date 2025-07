“PS Tracking”, all'ospedale Piemonte di Messina l’app che informa i familiari sullo stato del paziente

È già disponibile all’IRCCS “Bonino Pulejo” - Ospedale Piemonte di Messina, l’applicazione “PS Tracking”, l’innovativo sistema sviluppato dall’U.O.C. Tecnico-Settore Informatico in collaborazione con l’ASP di Siracusa, per migliorare l’esperienza dei cittadini nei Pronto Soccorso siciliani che permette a familiari e amici di monitorare il percorso di un paziente in pronto soccorso direttamente sul proprio telefonino.

L’utilizzo è semplice: al momento dell’accesso in ospedale, l’utente che avrà prestato il suo consenso rilasciando il recapito telefonico, riceverà un link e un token di accesso.

Da quel momento, unitamente all’inserimento del proprio codice fiscale, si potranno ricevere aggiornamenti costanti sull’area del pronto soccorso nella quale si trova il paziente, il codice colore di priorità che gli è stato assegnato, le prestazioni cui viene sottoposto e in che fase di percorso si trova.

Il servizio non viene fornito a pazienti minorenni, a quelli impossibilitati a rilasciare il consenso informato, a chi arriva in codice rosso ma anche a chi viene inserito nel cosiddetto percorso rosa per possibili violenze di genere (in questo caso, il servizio si interrompe per tutelare la privacy del paziente e contestualmente permettere all’ospedale di attivare i protocolli previsti per questo tipo di situazioni).

Condizione essenziale per attivare il servizio è che il paziente entrato in Pronto Soccorso fornisca il consenso informato in materia di privacy.

Le informazioni che verranno messe a disposizioni, oltre la data e l’ora di accesso al triage, riguarderà anche tutti gli eventuali esami diagnostici cui verrà sottoposto il paziente, le consulenze specialistiche ed il monitoraggio dei parametri vitali.

“PS Tracking vuole essere un supporto alle famiglie in quei momenti di smarrimento che seguono la notizia dell’arrivo di un proprio caro in pronto soccorso - sottolinea Maurizio Lanza, Direttore Generale dell’IRCCS Bonino Pulejo di Messina – e rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione della sanità con servizi che rispondono a bisogni fondamentali come la vicinanza a un familiare o amico in un momento difficile. Chi è a casa può seguire tutto quello che accade al proprio caro in totale trasparenza, passo per passo e in tempo reale e chi si trova in ospedale non dovrà più preoccuparsi di aggiornare in prima persona i propri cari. La digitalizzazione, infatti, ci aiuta non solo nel semplificare il lavoro ma anche nel rafforzare l’insostituibile umanizzazione delle cure, contribuendo a ridurre l’arrivo in ospedale di parenti in cerca di notizie. E tutto questo senza gravare sul lavoro dei sanitari dal momento che l'applicazione prende le notizie direttamente dal sistema”.

Al fine di agevolare gli utenti, gli uffici competenti del nosocomio peloritano stanno provvedendo a fornire tutto il materiale informativo necessario, attraverso il sito istituzionale www.irccsme.it , le pagine ufficiali social ed una massiccia campagna informativa cartellonistica ubicata nelle aree interessate.