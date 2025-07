Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, l’Ars si mobilita per salvarla: decisa una risoluzione unitaria in commissione salute

Mobilitazione trasversale all’Assemblea Regionale Siciliana per scongiurare la chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. La commissione salute dell’Ars ha ricevuto oggi una risoluzione, presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, con l’obiettivo di impegnare il governo regionale guidato da Renato Schifani a tutelare e potenziare il presidio sanitario.

Il documento, sottoscritto da esponenti di tutte le forze politiche – sia di maggioranza che di opposizione – chiede di mantenere attivo il reparto, garantendo 18 posti letto (8 per la cardiochirurgia pediatrica, 6 per la terapia intensiva, 4 per la rianimazione), inserire Taormina e Palermo nella rete ospedaliera come poli di cardiochirurgia pediatrica, e prorogare l’attuale convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

“Quella di Taormina – afferma Antonio De Luca – è un’eccellenza della sanità siciliana e meridionale, con numeri e qualità tali da renderla l’unico centro dell’Isola capace di soddisfare gli standard previsti per una struttura altamente specializzata. Considerarne la chiusura sarebbe un grave errore, oltre che un danno per centinaia di famiglie”.