All'ospedale Papardo di Messina impiantato un “chip” per curare l’incontinenza

Importante traguardo raggiunto all’Azienda ospedaliera Papardo di Messina, dove è stato eseguito con successo un intervento di neuromodulazione sacrale, una tecnica innovativa per il trattamento delle disfunzioni del basso tratto urinario e intestinale. L’operazione è stata condotta dall’equipe dell’Unità Operativa Complessa di Urologia, diretta da Francesco Mastroeni.

A eseguire materialmente l’intervento è stato Pietro Pappa, con l’assistenza dell’infermiera Patrizia Granata e del supporto tecnico della ditta Medtronic. Durante la procedura è stato impiantato un neuromodulatore, un piccolo dispositivo simile a un “pace-maker” che, attraverso impulsi elettrici inviati ai nervi sacrali, aiuta a regolare la comunicazione tra cervello e apparato urinario e intestinale.

La neuromodulazione sacrale si svolge in due fasi: una prima fase di test, della durata di due-quattro settimane, serve a valutare l’efficacia del trattamento. In caso di esito positivo, si procede con l’impianto definitivo del dispositivo, sempre in anestesia locale.