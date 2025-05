Enrico Gringeri, il chirurgo messinese che riscrive il destino dei pazienti con colangiocarcinoma

Fino a un anno fa, per i pazienti affetti da colangiocarcinoma intraepatico – una rara e aggressiva forma di tumore del fegato – non esistevano reali speranze. Oggi, grazie al lavoro del prof. Enrico Gringeri, chirurgo messinese di fama internazionale e vice-responsabile dell’UOC di Chirurgia epatobiliopancreatica e dei Trapianti di fegato dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, le prospettive sono cambiate radicalmente. Dodici pazienti, tra i 40 e i 70 anni – per lo più giovani adulti – sono già stati sottoposti con successo a trapianto di fegato da febbraio 2024 ad oggi. Un risultato storico reso possibile dai protocolli innovativi LIRICA e LITALHICA, sviluppati in collaborazione con lo IOV (Istituto Oncologico Veneto) e il Centro Nazionale Trapianti. “Fino a poco tempo fa – spiega Gringeri – comunicare a questi pazienti che non c’era nulla da fare era il momento più difficile. Oggi, invece, stanno tutti bene, senza recidive e con una vita normale”. L’ultimo trapianto prima di Pasqua su una donna di 49 anni ha visto impiegato un fegato prelevato da una donatrice di 99 anni: una testimonianza della potenzialità di risorse che, se ben gestite, possono fare la differenza.

La svolta L’introduzione dell’immunoterapia, che ha permesso di stabilizzare la malattia e rendere questi pazienti candidabili al trapianto, nonostante prima fossero esclusi da questa opzione. Con il protocollo LIRICA, infatti, i pazienti proseguono il trattamento chemioterapico fino al momento del trapianto, evitando interruzioni pericolose. Ma il prof. Gringeri guarda oltre la sala operatoria. “Il vero problema – afferma – è che questi pazienti, a differenza di chi ha cirrosi, non presentano sintomi fino a uno stadio avanzato. Da quel momento inizia un calvario: non sanno a chi rivolgersi”. Da qui nasce l’idea della Fondazione Colangiocarcinoma, in fase di lancio entro maggio, con l’obiettivo di offrire supporto dal momento della diagnosi, creare una rete di centri specializzati regionali e istituire un CUP nazionale per prenotazioni rapide. “È prematuro parlare di bilanci – precisa Gringeri – ma le proiezioni indicano una sopravvivenza del 65% a 5 anni dal trapianto. Sei pazienti su dieci potrebbero guarire”. Una speranza concreta, fondata su dati, protocolli e competenze.