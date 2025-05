Policlinico di Messina: il Nursind denuncia carenze, stress e fuga di personale

Il sindacato Nursind lancia un nuovo allarme sullo stato del personale sanitario al Policlinico di Messina, denunciando condizioni di lavoro critiche e una vera e propria “fuga” di infermieri e operatori. “Altro che Eldorado”, afferma il Nursind, smentendo le dichiarazioni dell’azienda ospedaliera che parlano di attenzione al benessere dei lavoratori.

Secondo il sindacato, numerose unità operative strategiche – tra cui Rianimazione, Pronto soccorso, Neurochirurgia e Terapie intensive – versano in condizioni di emergenza per via della grave carenza di personale. Il bilancio è pesante: mancherebbero almeno 60 infermieri e 60 operatori sociosanitari, a fronte di pensionamenti, mobilità non rimpiazzate e decessi. Una situazione che spinge il personale al lavoro straordinario forzato e agli “ordini di servizio su chiamata”, una pratica che, denuncia il Nursind, obbliga a coprire più reparti senza copertura contrattuale.

“Le nuove assunzioni vengono spesso dirottate verso reparti appena istituiti, lasciando scoperti quelli già in affanno”, spiegano Ivan Alonge e Massimo Latella, rappresentanti del sindacato. Intanto, il malcontento cresce: i lavoratori lamentano anche l’assenza di buoni pasto pomeridiani, una banca delle ore mai attivata, e un contratto integrativo fermo da 17 anni. A peggiorare il quadro, la mancata applicazione delle progressioni economiche e l’annosa questione dei parcheggi, causa di ulteriore stress prima ancora di iniziare il turno.