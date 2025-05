“Salva vite: igienizza le mani”, il Policlinico di Messina promuove la giornata mondiale dell’igiene delle mani

Anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale dell’igiene delle mani che si celebra il 5 maggio, l’azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina aderisce alla campagna promossa dall’organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica su un gesto tanto semplice quanto essenziale: lavarsi le mani.

Con lo slogan “Salva vite: igienizza le mani”, l’iniziativa mira a rafforzare la consapevolezza sull’importanza dell’igiene delle mani nella prevenzione delle infezioni, non solo negli ambienti sanitari, ma anche nella quotidianità. La struttura ospedaliera messinese, in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, ha predisposto materiale informativo e visivo per coinvolgere operatori sanitari e cittadini.

L’OMS considera l’igiene delle mani una pratica fondamentale per garantire cure sicure e raggiungere l’obiettivo della “Copertura Sanitaria Universale”, evidenziando il ruolo chiave della prevenzione nella qualità dell’assistenza sanitaria.